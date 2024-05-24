麗嬰房（2911）24日股東會，麗嬰房2023年合併營收30.73億元，年減8％，全年稅後淨損5.23億元，每股虧3.83元，唯今年首季閉店逾20家力道相對強勁，促使第一季減虧高達三分之一，董事長林柏蒼指出，閉店效益明顯，顯見至少閉店減損的策略是正確的。
延續去年東南亞拓展計畫，麗嬰房目前已鎖定馬來西亞、新 加坡兩國進行跨境電商銷售，緊接著下半年會與在地KOL等社群名人合作行銷。
麗嬰房受少子化、電商衝擊，營運連年虧損，截至去年底，兩岸直營通路404個，一年減少88個。林柏蒼在股東年報指出，大環境是最大挑戰，未來會以嬰兒事業為主軸發展多角化，同時尋求新興市場商機，並站穩兩岸市場。
老字號童裝品牌麗嬰房在近十年營收往下，主要是大陸電商與少子化衝擊，兩岸店數從最高峰的1,000多家規模一路縮減，截至去年底，麗嬰房兩岸直營實體通路數為404個，其中台灣184個、中國220個，整體通路數較2022年底減少88個；其中台灣減少33個，中國減少55個，
店數僅剩不到4成，今年在大陸會加大力道再關百店，以第一季來說已閉店20家，會再繼續閉店50家，同時布局東南亞電商機會。
隨著店數減少，麗嬰房全年合併營收亦每況愈下，去年30.73億元，年減8％；其中台灣地區營收占比為62.7％、大陸為37.3％，今年第一季大陸續閉店合併營收為7.37億元年減12.3％，唯虧損相對收歛，從去年同期的淨損9,977萬降至今年同期的6,553萬元虧損，減幅達34％。
麗嬰房認為，大環境仍是最大的挑戰，不過受到現在晚婚趨勢影響，新手爸媽在經濟能力上相對穩定，對生活品質的要求也更高，整體消費力仍較過去成長，但國內外成人服飾品牌都開始向下延伸歲段，推出孩童及嬰童產品，疫情也改變傳統零售行銷方式和策略。
因此麗嬰房從去年起，嘗試將網路和實體零售結合，深耕線上消費者，同時往新興市場東南亞發展，今年先鎖定馬來西亞、新加坡做跨境電商拓展市場。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：