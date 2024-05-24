伴隨三大事業部門持穩增溫，長興（1717）自結4月稅前盈餘2.71億元，年增27.6％；前四月稅前盈餘9.78億元，年成長122.9％，每股稅前盈餘0.83元。預期上半年市場需求穩定，下半年期待電子業旺季效應明顯復甦。
長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；主產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。
其中，合成樹脂主分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。
長興表示，三大事業部門營收同步上升，4月營收月、年雙增5.46％、6.57％，惟產品組合變動及原料成本略增，影響毛利率表現，4月營業利益2.44億元，月減16.18％，但仍較去年同期成長30.45％，稅前盈餘亦較去年同期成長27.6％，達2.71億元。
長興生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共25個。除在高雄、蘇州設立研發中心之外，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，持續深耕材料產業，開發高端產品應用。
長興指出，目前大陸仍是營運占比最高市場，將憑產品競爭力，在追求利潤前提下，穩固市占，力保出貨動能穩定延續。
合成樹脂、特用材料拓展東協、印度、北美市場；電子材料也配合PCB產業需求於東南亞擴增產能，在北美製造業回流趨勢下，海外市場已見成長。
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