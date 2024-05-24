【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數21565.34點，跌42.09點；總計524家漲、420家跌、114家持平；委買24240218張、委賣12658694張；總成交值4134.54億元。

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