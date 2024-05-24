全球AI指標股輝達(NVIDIA)財報亮眼，股價衝破1千美元大關，創歷史新高。台灣電子業是AI產業重要供應鏈，輝達利多帶動台股昨創21668點新高，台積電同步創下877元紀錄。

以國內掛牌股票型ETF（不含加掛外幣）來看，昨天有44檔創新高。今年來含息報酬率前10名，可以說全部都是「泛AI概念」的ETF。

由於台股最大權值股台積電為AI晶片供應商，加上電腦周邊、板卡、伺服器等相關供應鏈，佔台股市值近7成的電子股，不少都受惠於AI商機。因此，台股本身就可以看成是一檔大型AI概念股。

今年來報酬率前10名的ETF，第1~4名為4檔台股正2，分別是00631L元大台灣50正2 45.2%、00663L國泰台灣加權正2 44%、00685L群益台灣加權正2 43.9%、00675L富邦台灣加權正2 43.3%。

第5~10名為0052富邦科技 34.9%、00830國泰費城半導體30.9%、00895富邦未來車30.3%、006208富邦台50 29.8%、0050元大台灣50 29.4%、00911兆豐洲際半導體29.1%。

法人表示，國泰費城半導體、富邦未來車、兆豐洲際半導體等ETF，主要成分股中都有輝達，其中富邦未來車持有近3成，是盤面上「含輝量」最高的ETF。

法人表示，台股頻創新高，今天在美股大跌、中共軍演等利空之下，指數僅小跌42點，表現相當強勢。6月初COMPUTEX台北國際電腦展登場，輝達執行長黃仁勳將來台，可望帶來更多利多消息，投資人可趁拉回之際逢低進場布局。

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