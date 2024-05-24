【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國科技企業家林奇(Mike Lynch)周四在一宗欺詐案件的法院審理中，否認自己有任何不當行為。惠普(Hewlett-Packard)在2011年以災難性的110億美元收購了林奇的軟體公司，最後才發現該公司財務狀況不佳。
林奇表示，他沒有參與檢察官所說的、林奇所創立的Autonomy公司大規模會計欺詐的交易。
惠普在收購後，於2012年將Autonomy的價值減記了88億美元，稱在該公司發現了不當會計行為。
林奇在周四稍早在舊金山的審判中首次出庭作證，他告訴陪審員，他專注於Autonomy的技術和行銷，會計是由其他人負責。他說，雖然Autonomy不完美，有些事情可以做得更好，但它仍是一家獲利豐厚的公司。
自從事情爆發以來，林奇一直捲入該交易的法律紛爭，如果被判有罪，他可能面臨監禁。
林奇和Autonomy前財務長Stephen Chamberlain被控從2009年開始，蓄意誇大公司收入，以誘騙收購的買家，並面臨欺詐和共謀的指控。
從三月中旬開始的審判中，陪審員聽取了30多名證人的證詞，其中包括前惠普執行長Leo Apotheker，他在Autonomy收購交易宣布幾週後被解僱。
林奇的法律團隊在審判中稱，惠普渴望收購Autonomy，以至於疏於進行盡職調查，並倉促將競爭對手排除在外。
林奇是英國領先的科技企業家，人們將他與蘋果的聯合創辦人賈伯斯，以及微軟聯合創辦人比爾·蓋茨相提並論。
當時由於惠普希望推動軟體業務，因此收購了Autonomy，但卻引發了痛苦且代價高昂的法律糾紛。惠普2022年在倫敦贏得了針對林奇的民事訴訟，但賠償金額尚未確定，惠普正在尋求40億美元賠償。
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