扎根綠色產業、邁向低碳永續未來， 2024台南國際綠色產業展，將於5月30日於大台南會展中心盛大展出，誠宇國際自有品牌「微笑海龜」是國內環保餐具的企業首選，本次展區位於A046，由微笑海龜總經理張益誠，帶領公司同仁共同為企業減塑向前邁進。
本屆不僅是微笑海龜第3次參與此盛會，更於展場中帶來多項綠色採購商品（小麥吸管、小麥餐具、茶纖維牙線棒、茶纖維咖啡杯、NG水泥袋手工縫製的文創提袋），展現對於環保議題的高度重視。
張益誠總經理表示，守護海洋、微笑自然，不讓海龜再被塑膠吸管危害；「微笑海龜」正是小麥吸管品牌設立的初衷，微笑海龜的眾多環保產品中，以小麥吸管最受業界寵兒，舉凡迷客夏、布萊恩紅茶、晶英酒店、雅樂軒酒店、長榮酒店等多個連鎖茶飲和餐飲上，皆透過小麥吸管實現循環減塑的願景，
張總經理指出，台灣市面同類型一次性生物分解吸管，如PLA、甘蔗/竹纖等材料吸管，小麥吸管是少數符合歐盟及美國規範的吸管之一，之所以透過小麥為主要成分是因為，小麥是全世界總產量第二多的主要糧食，在2022年間國產小麥生產量為5,706公噸，然而因為產量過剩，難免造成資源的浪費，透過小麥吸管的誕生，可助企業實現減塑，又能實現循環經濟，本次展會，微笑海龜小麥吸管也希望找到更多伯樂，盼眾人共同響應環保減塑理念，為地球環境更盡一份友善大地的初心。
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