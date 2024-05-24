凱基銀行24日表示，現為20年來難遇的利率高峰，預估在美國聯準會升息到未來降息這段時間，美元維持強勢的可能性仍較大，建議民眾可趁勢把握機會布局外幣資產。凱基銀行推出5,000美金起即可承作的美元高利定存方案，即日起至6月28日止，透過行動銀行App、客服、分行皆可申辦，最高可有三個月超高年利率5.5％。假設存入1萬元美金，以三個月最高優惠年利率5.5％計算，將可領回約近4,500元臺幣。
FOMC會議決議維持美國聯邦基準利率區間不變，並於6月開始放慢縮表(自市場回收資金)的步伐，且美國聯準會會後聲明也表示：「貨幣政策下一步不太可能升息」，加上最新就業數據出現降溫，凱基銀行表示，綜觀前述原因，已按兵不動許久的美國利率環境，仍存有年內啟動降息的空間。同時，目前也是20年來難遇的利率高峰，故在聯準會不升息至未來降息開始的這段時間， 美元維持強勢之可能性仍較大。
凱基銀行美元高利方案，客戶可以透過行動銀行APP存入新資金，單筆最低承作金額只要5,000美元，即有3個月期定存年利率5.2％、6個月期5％的優惠利率；若為財富管理會員，則可透過分行臨櫃、客服辦理，最高享3個月期5.5％、6個月期5.3％的超優惠利率，是鎖住高利配置外幣資產的好機會。
喜愛資金運用彈性大的民眾，也可以承作臺幣高利活存專案，別於市場上大部分需要開立新戶、設有資金有上限等，凱基銀行臺幣高利活存專案，只要存入活存新資金達10萬元以上，就可享活動年利率最高1.425％，且無存款上限，存越多賺越多，還可保留彈性，讓資金運用更靈活。
此外，即將進入暑假旅遊旺季，換匯需求增，民眾想找到好的換匯時點，準備旅遊資金或規劃外幣資產的配置，可透過凱基銀行行動APP存款優惠活動專區，將新存入的資金換匯為美元，即享7天期定存年息10％的超高利率，出國花錢之前先賺一波。不管是需要靈活調度臺幣，或是規畫暑期旅遊、想要累積外幣存款，都可以在凱基銀行找到最適合自己的存款方案，創造穩定收益。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：