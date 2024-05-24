故宮博物院是台灣具備代表性的建築及博物館，具有歷史悠久、價值珍貴的文物館藏，也是海內外觀光重要景點，在人潮不斷的熱點區域以及收納藏品的區域，如何有效提升安防，成為一項重要的議題。
耐能智慧此次與義大利安防品牌 Spark 迪維科協力，完成故宮博物院安防新建置，包含AI VMS Server 的建置及 MIT 攝影機架設，並成功完成驗收。
視頻監控應用環境的日趨複雜，在AI與其他自動化解決方案的加持下，VMS已經逐漸成為智慧視頻技術的主要核心。耐能與Spark合作的AIVMS憑藉其精准、高效、智慧化的特點，在保障安全、提高監控效率、降低成本等方面展現出顯著的優勢，成為現代安全管理不可或缺的工具。
AI VMS Server在這個案例中，提供 AI 精準的人形監控、回放及系統通知，可以查看特定區域是否有人員入侵，本次專案也強化排程備份，讓資料可以在每日固定時間自動備份。
Spark迪維科總經理陳睿穎表示：「透過 AI 助攻，Spark 迪維科完成建置故宮區域安防的使命，不僅能夠大大降低誤報率，並透過多元的AI功能，可以針對不同區域達成所需之安防需求。在 Argo 系列產品彈性及客製化的特性下，自動化資料備份排程，成功達成客戶對場域影像安全保護的目標。」
耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示：「科學技術促進人類社會的發展，也極大地推動著文物傳承。耐能長期進行多個應用場景佈局，視頻管理分析系統（VMS）的主要功能是汇集分析視頻資訊，以及控制前端安防設備。由於技術上的限制，在AI出現以前，即時視頻分析的應用範圍一致相對較小。此次以AI的力量技術賦能VMS場景，不僅為客戶降低了成本，提升了監控效率，更在加速改變這個傳統市場。」
AI VMS Server是一款結合AI、 VMS 影像管理和硬體一站式解決方案，透過耐能前沿的 AI 運算晶片可以有效降低誤報率至3％以下，以便更精确地確定義事件的安全狀態。
此外，與傳統的人力監控相比，AIVMS能夠實現全天候不間斷的監控，極大地解放了對人力的依賴。系統通過電腦視覺與機器視覺的綜合應用，能夠客觀分析視頻資訊，並對異常事件作出及時判斷和回應，避免了人為操作的延時性問題。
比如逗留偵測，可以設定警報時間，一旦偵測到人形於特定區域超過滯留時間，警備人員就會接收到警報通知。逗留偵測有助於加強特定區域的安防，並提升重要資產保護的安全性。針對資料排程備份的功能，AI VMS Server展現了針對個別專案的彈性及適應力。
在本次專案合作下，強化了每日影像資料備份功能，讓資料備份排程可以自動進行；備份的資料可以儲存於指定伺服器，以中長期而言，可以做到妥善的場域影像保護儲存。
隨著對基於人工智慧的視頻分析產品的產品要求不斷提高，耐能此次進軍VMS市場不僅具有領先的行業實驗價值和示範意義，更重要的是，它開啟了科技與文化融合的新篇章。立足AI技術普惠，耐能與Spark以AI為代表的新興技術創新守護文物遺產新模式，為文物遺產創造性轉化和創新性發展提供了全新手段。
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