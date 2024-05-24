國立成功大學與美商英特爾公司（Intel）簽署為期 5 年之專利訂閱合作協議，英特爾將支付費用訂閱由成大所提供獲證的專利清單。目前，英特爾與全球多所知名大學包括美國德州大學奧斯汀分校、伊利諾大學、加拿大卡爾加里大學，和以色列耶路撒冷希伯來大學等大學簽署專利訂閱制度，目前成大是台灣唯一與英特爾簽署專利訂閱制度的國內大學。

英特爾每年支付專利訂閱費用後，成大每季將提供專利清單給英特爾進行評估，一旦評估專利適用專利授權，英特爾將會支付成大授權技轉金。

成大長期深耕產學在專利、產學、技轉、新創等領域績效卓著，據泰晤士高等教育世界大學（Times Higher Education，THE）排名顯示，成大在 THE 產學收入（Industrial income）排名近期已經連續 4 年拿下滿分 100 分的優異成績，與世界頂尖大學並列第一，而產學合作金額近 4 年總計 256.5 億元，年均超過 64 億元，其中來自企業占比約 24.3%。

成大近來致力於產學業務轉型，積極推動與國內大型指標企業建立鏈結，攜手國內企業成立共同研發中心（共研中心）。目前已與國巨、日月光、友達光電、台積電、廣達、智邦、光寶科技、台達電等國際級企業成立共研中心，由企業提供高額經費、產學雙方共同進行前瞻技術研發與高階人才培育，近 3 年成大與上述 8 家企業共研中心執行計畫總金額達 5 億元。

除了產學績效名列前茅，成大在技轉與專利的表現年年更上層樓。成大技轉簽約金自 2009 年起連續 15 年突破億元，是全台唯一達此成就的大學，簽約金迄今累計逾 36 億元，實收金累計逾 11 億元，同時，簽約金與實收金自 2020 年起連續 4 年雙雙破億，兩者年均分別為 2.9 億元與 1 億元，而維持技轉優勢的關鍵，就是提升智財品質與多管道經營研發成果商轉媒合機會。

成大智權管理的出色績效從專利申請與獲證數量可見一斑，成大近 4 年申請本國發明專利數量有 3 年位居全台大專院校之首，累計 460 件，並在 2023 年全球美國專利獲證件數排名第 82 名，優異成績得以歸於 2018 年導入的專利優化制度，新申請專利案量中約有 6 成是經優化程序後再行申請的，2023 年專利技轉率持續維持在 18%，優於國外大學平均的 5% 至 10%，而技轉的專利件數相較 2017 年成長 21%、含專利的技轉金額占總技轉金額則是成長逾 50%，突顯優化制度對於提升智財品質及效益貢獻卓著。

目前，成大積極構思持續提升專利優化效益的策略，將把上游的「研發選題優化」訂為核心，以提升研究室選題能力及人才養成等更為貼近產業需求為目標，並且透過智財專業顧問公司診斷及協助，酌選校內試行研究團隊，制訂出校內自行營運研發與智財協同作業機制、流程、方法及角色分工，本次成大與美商英特爾公司的合作將促使校內研發成果衍生專利的技轉提供新機制，且商轉機會再度攀升。