阿里巴巴23日公布2024財務年度報告，集團主席蔡崇信和首席執行官吳泳銘在報告中的致股東信提到，集團過去25年經歷了不斷成長，也出現了一些「大公司病」，過去一個財年對阿里巴巴屬分水嶺，公司圍繞戰略清晰與聚焦做出了一系列關鍵調整，強調將再次視自己為一家初創企業，「將秉持長期主義，為今天而取捨，為明天而投資」。

香港經濟日報24日報導，本次也是新管理團隊上任後的首封股東信，信中管理層指，未來投資與戰略方向將保持一致，希望投資於兩大領域，包括加速核心業務增長，以及保持基礎技術的領先，以及包括人工智慧（AI）在內的創新。

信中同時強調，「未來十年，沒有哪個行業能免於AI帶來的顛覆。AI不會為舊的做事方式提供保護，而是重新點燃我們的創業激情和想像力。」指公司每個業務都有大量應用場景，所有場景都可以通過人工智慧創造更大的價值。直言AI不會是一種威脅，而是突破用戶體驗和商業模式的驅動力，將帶來巨大機遇。

另外，阿里在財務年度報告中，披露重大戰略投資和收購，當中首次提到在2024財年，投資合共約8億美元在人工智慧公司Moonshot AI Ltd（月之暗面），購入該公司約36％股權，為於月之暗面的優先股投資。

股東信的重點內容還包括在概述經營原則時，管理層強調在做困難的決定時，要秉持長期主義。因應科技企業的發展節奏，以10年為週期來考慮戰略；並在做每一件事時，都要極度專注、目的明確。

強調公司戰略方向以「用戶為先」，對於擁有的各個平台而言，用戶都是第一位，意味從經營宗旨到產品理念上，都以「用戶第一」的優先級來設計；而且聚焦人工智慧：將AI作為改變和加速業務增長的最強大變量。

集團又提到，會探索實現通用人工智慧（AGI）的潛力，投資大模型以驅動公司的雲計算業務增長。

阿里又指出，在2024財年，公司創造216億美元的自由現金流，歷史上首次宣派25億美元股息，並回購125億美元的股票，使流通股淨減少5.1％。