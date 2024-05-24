阿里巴巴23日公布2024財務年度報告，集團主席蔡崇信和首席執行官吳泳銘在報告中的致股東信提到，集團過去25年經歷了不斷成長，也出現了一些「大公司病」，過去一個財年對阿里巴巴屬分水嶺，公司圍繞戰略清晰與聚焦做出了一系列關鍵調整，強調將再次視自己為一家初創企業，「將秉持長期主義，為今天而取捨，為明天而投資」。
香港經濟日報24日報導，本次也是新管理團隊上任後的首封股東信，信中管理層指，未來投資與戰略方向將保持一致，希望投資於兩大領域，包括加速核心業務增長，以及保持基礎技術的領先，以及包括人工智慧（AI）在內的創新。
信中同時強調，「未來十年，沒有哪個行業能免於AI帶來的顛覆。AI不會為舊的做事方式提供保護，而是重新點燃我們的創業激情和想像力。」指公司每個業務都有大量應用場景，所有場景都可以通過人工智慧創造更大的價值。直言AI不會是一種威脅，而是突破用戶體驗和商業模式的驅動力，將帶來巨大機遇。
另外，阿里在財務年度報告中，披露重大戰略投資和收購，當中首次提到在2024財年，投資合共約8億美元在人工智慧公司Moonshot AI Ltd（月之暗面），購入該公司約36％股權，為於月之暗面的優先股投資。
股東信的重點內容還包括在概述經營原則時，管理層強調在做困難的決定時，要秉持長期主義。因應科技企業的發展節奏，以10年為週期來考慮戰略；並在做每一件事時，都要極度專注、目的明確。
強調公司戰略方向以「用戶為先」，對於擁有的各個平台而言，用戶都是第一位，意味從經營宗旨到產品理念上，都以「用戶第一」的優先級來設計；而且聚焦人工智慧：將AI作為改變和加速業務增長的最強大變量。
集團又提到，會探索實現通用人工智慧（AGI）的潛力，投資大模型以驅動公司的雲計算業務增長。
阿里又指出，在2024財年，公司創造216億美元的自由現金流，歷史上首次宣派25億美元股息，並回購125億美元的股票，使流通股淨減少5.1％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：