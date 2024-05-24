東元電機24日召開股東會改選董事，結果出爐，公司派在11席董事中獲10席董事，最高權數為黃育仁陣營所提名的環泥營運長侯智元。東元董事長邱純枝表示，對方集中票數取得一席的策略是對的，最終結果也符合預期，是不是擔任下一屆董事長，她只說要等新一屆董事會召開才能決定。
今天是否能如期選出董事長，邱純枝表示，之前有發開會通知雙方董事候選人下午會會召開董事會，不過，這次得票權數最高的是黃育仁陣營，還要看他們是否如期召開。
對於這屆董事會不少新血加入，她表示，新任董事來自四方八方董事，各領域都有豐富的資歷和經驗，未來對看事情帶來不一樣的看法。
邱純枝在股東會中表示，去年是東元豐收的一年，營收593.9億元、市值都創新高，綠色工程占五成以上，近年投入的節能減排、ESG的努力看到成果，顯示市場對公司營運方向肯定。去年在墨西哥、和印度新廠營運投產，解決供應鏈韌性的問題，雖然今年第一季景氣回落，不是那麼理想，不過集團未來電氣化、能源工程等領域發展，同時也分散供應鏈布局，在台灣、大陸、越南、墨西哥、印度等地設生產基地，可以避免供應鏈斷鏈、區域政治對營運影響風險。
她指出，去年獲利成長，很大部分來自於前一年度航運費用大漲，吃掉很不少利潤，去年運費回跌，費用節省不少，加上調整各地馬達售價後效益顯現，高壓馬達出貨成長，對毛利、營業利益成長都有很大幫助。
對於未來匯率風險，邱純枝指出，東元持續關注美元匯率和國際銅價，儘管近期銅價飆升，但東元對國際銅價有機制避險；美元匯率短期比預期佳，對獲利有正面貢獻，若美元升貶在1％以內，相關影響可承受，未來會持續觀察匯率動向，做好風險管理。
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