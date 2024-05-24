2024高雄旅行公會國際旅展，24日開幕，共有近500個攤位，瞄準暑假旅遊旺季商機，高雄市長陳其邁出席開幕活動指出，針對觀光業者希望6月1日解除國人赴中國大陸的禁團令，他希望兩岸能夠在平等互惠的原則之下，盡速恢復兩岸間彼此的交流，這個是對兩岸都有利的事情。

陳其邁表示，兩岸的分歧很多，但是，應該要把這些分歧擱下，讓有共識的先行，觀光就是一個能夠增進彼此了解最好的方式，所以，他希望兩岸能在過去的制度化協商機制之下，能夠儘速恢復。

陳其邁指出，高雄這幾年因有演唱會經濟、以及黃色小鴨等，帶來很多的人潮，尤其在港灣以及東九區，也逐漸地讓大家從過去的定點旅遊，逐漸朝向體驗感的旅遊，因此，高市府希望能跟公會合作，利用演唱會或者是活動帶來的溢出效果，讓大家能夠多停留幾天在高雄。

他說，根據高市府的統計，就演唱會來說，大概有75％的外地旅客，會在高雄過夜，希望能夠讓這些外地旅客有更新、不同的高雄體驗，認識高雄之美。

2024高雄旅行公會國際旅展24日開幕，匯集海內外駐華機構、公私部門、航空公司、旅宿業、觀光業者近500個攤位，瞄準暑假旅遊旺季商機，首日吸引數萬人朝聖。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等，近500個展位，搶攻暑假商機。

蔡宗佑表示，參展的旅行社、飯店業，紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位，更大力推銷優質旅遊景點，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程，讓大家搶便宜、搶好康。