外送員第三責任險商品將正式上市，勞動部職業安全署24日呼籲，所有平台業者應遵守「外送作業安全衛生指引」，替外送員投保「第三人責任保險」，保障其安全與減輕負擔，職安署將敦促業者盡速落實相關規範。
職安署指出，外送作業安全衛生指引內容除安全教育訓練、防護設施設備、戶外作業規範及團體傷害保險等，也要求平台業者應替外送員投保第三責任險，近日明台產物保險與Uber Eat推出的全台首張第三責任險，即顯示呼籲與努力有初步成果。
職安署表示，過去在外送指引發布後，即積極商請金管會保險局及保險公會規劃相關產品，不過因疫情干擾導致延滯開發，職安署感謝金管會保險局及中華民國產物保險商業同業公會協助，於今年起正式核准外送員第三人責任保險新商品上市。
職安署強調，優食公司（Uber Eats）已預定於6月提供所屬外送員第三人責任保險，後續除將積極督促其他平台業者也要參照辦理，以保障第三人權益，減輕外送員負擔外，亦將督促平台業者落實指引規定，並使外送員確實遵守交通法規，以保護每一位外送員之工作安全。
另針對工會及外送員，在權益保障下有更多的需求以及在保險機制更加完善的訴求，勞動部會持續努力，與各主管機關共同合作，持續積極辦理。
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