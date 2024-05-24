大陸股市24日早盤下跌。上證指數下跌4點，深成指跌37點。

上證指數開低5點後即見買盤進駐，曾升14點或0.45％，高見3,130點，惟在高位乏力再上，大盤下跌，最多跌11點或0.35％，低見3,105點，早盤收報3,111點，跌4點或0.16％，成交人民幣（下同）1,943.63億元。

深成指震盪走低，最多升37點或0.39％，高見9,578點，隨後轉跌，最多跌60點或0.63％，低見9,481點，早盤收報9,504點，跌37點或0.39％，成交2,761.78億元。

滬深300指數收報3,626點，跌15點或0.43％；創業板指數收報1,838點，跌13點或0.72％。

各類股個別發展，房地產股跌逾1％；汽車製造、金融、水泥、化工、有色金屬股偏弱；電力股漲逾4％；石油、煤炭、鋼鐵股回穩。