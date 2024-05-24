股市本周盤整情況居多，經濟景氣實際上也十分相近。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德24日指出，台經院景氣調查顯示，廠商觀測4月景氣和3月的「差不多」，製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，整體上景氣並沒有變差。
惟需關注的是，孫明德提醒，近月來維持整體製造業景氣其實是來自「一個人的武林」，即資通訊視聽產品的生產、出口成長率與占比特別突出，包括今年前4月的出口成長率121.6％、在整體製造業的占比也擴大到28.6％，掩蓋了其他產業仍停留在負成長的實況。
台灣經濟研究院24日發布最新景氣調查結果，經過模型試算後，4月製造業、服務業的營業氣候測驗點分別為98.67點、95.70點，較上月分別僅上揚0.35點、0.65點，均呈現連續二個月上揚態勢；4月營業氣候測驗點為107.39點，較上月大幅上升4.24點，大步結束先前連續二個月下滑的趨勢。
孫明德分析，目前製造業「持平略升」的景氣走勢，像是走在上坡路段，及至4月需要小小喘息，反映在4月製造業營業氣候測驗點的略升，若期待強大力道注入經濟動能的出現，就要大多數的產業別都要跟上資通視聽業的勇健腳步，這需要待及度過4、5月的產業淡季，
4、5月是國內製造業的產業淡季，4月製造業接單、生產與出口表現較上月衰退，台經院調查，製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，不過隨著供需情勢逐步改善，加以新興科技應用加速推進，全球終端商品需求逐漸回溫，因此製造業廠商對未來半年景氣看法仍偏向好轉與持平看待。
服務業方面，台經院指出，4月金融市場波動加劇，加上花蓮強震亦衝擊花東觀光產業，且食安問題頻傳，消費者對於部分品牌消費轉趨保守，服務業者對當月景氣表現看法較上月調查明顯轉差，不過對未來半年景氣表現看法仍維持樂觀。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：