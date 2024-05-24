台南企業（1473）24日，於113年股東大會表決通過，將分派1.2元現金股利；台南企業董事長楊青峯表示，今年第一季獲利表現，已是近十餘年最佳業績，今年整體獲利水準，可望擁有持續往上的潛力，現階段經營主軸在於如何強化傳統淡季與旺季的營收落差，再積極爭取新客源，以及設立海外新據點，都是努力方向。
台南企業於台南市歸仁總公司會議室，召開113年股東常會，由董事長楊青峯親自主持，股東出席率60.73％，表決通過去年全年盈餘3.4億餘元，以及董事會所提分派1.2元現金股利的兩項提議，會議進行半小時，即圓滿落幕。
楊青峯股東會一開始，首先感謝去年四月間才上任的總經理謝幼琴，稱讚她依靠其專業背景，在於業務開發及工廠管理等方面的努力，去年依靠成衣本業，已有優秀的表現，今（113）年第一季在營收與獲利，都繳交出亮麗的成績單，今年1Q的EPS1.44元，是近十餘年來，最好的表現。
今年第一季的表現，宛如是今年全年整體營運給了個「定心丸」，依目前營運現況而言，未來成長仍可期！今年營運主軸，鎖定如何彌補淡季與旺季的嚴重差距，因此，深耕舊客戶、開發新客戶，以及新設海外據點等，都是努力方向。
總經理謝幼琴分析去年營運本業轉俏原因之一，是2016年設立的越南廠，去年首度轉虧為盈，過去每年虧損近億元，去年已獲利數千萬元台幣。今年的營運成長力道，還有轉投資的印尼新廠，預定今年底試量產，初期設置25條生產線，月產能20萬至30萬件。
再者，為了減少淡旺季的產銷落差，是持續開發新顧客，目前在亞洲與美國等區域，都有所斬獲，而且，公司內部已正式成立「海外開發部」，計畫再設立新營運據點。
謝幼琴指出，公司整體營運已經朝更好的方向推進中，因此，今年第一季繳交出亮麗成績單，上半年的整體表現，應該會比去年同期來得好，至於今年第二、第三季的傳統淡季營運業績，亦可望比去年同期理想。
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