美康健保藥局董事長許有和踏實扮演守門員，傳承父親經營藥業的訣竅，建立了在地友善，服務鄰里稱頌的連瑣藥局。待人處世總是人如其名，將禪修所學「六和敬」中的見和同解、戒和同修、利和同均、意和同悅、口和無諍落實到公司的經營管理。
埋頭苦幹建構優質團隊，加快展店速度，擴大營運規模，許有和已在三峽建構完成大型物流倉庫，而以ESG（Enviromental環境保護，Social社會責任，Governance公司治理）企業永續經營則是美康公司現階段願景。
許有和也效法大禹治水精神，公爾忘私，同修和兩個兒子都是藥師，女兒是營養師，組成最堅實有力的家庭後盾，讓他無後顧之憂。他也侍親至孝，每日向母親問安，抽空充當司機，陪伴老母親回大溪、北港故里省親。
立志鑽研藥業管理與經營，許有和先後在輔大商學院及中國生產力中心研讀EMBA課程，學習經營管理理論與實務，目前就讀嘉南藥理大學藥學院碩士班，持續學習藥理管理新知。
許氏家族在兄弟領導擘劃下，民國83年落實「經營管理」所學理論，運用「統一倉儲模式」，與7家親友藥局結盟，採聯合採購，管理物流方式，提升產品迴轉率，逐漸發展為目前美康複合式連鎖藥局，為台灣第一波連鎖藥局。目前美康體系超過42家，分布於雙北和桃竹地區，未來將向中南部拓展，今年已在新竹展店，並籌劃上櫃事宜。
成立物流之前，許有和與藥業共組的中華商協、新北市商協合辦的考察團，歷經多次赴日參訪，由日本松本清社長松本南海雄創辦的JACDS協會協助，參觀日本各種型態藥妝店，包括專業型、郊區型的大賣場，開擴視野，體悟藥局也可以有不同經營型態，仿效學習的細節包括裝潢硬體、貨架擺設、商品陳列及各種促銷活動等。
專業領軍下，迅速將複合式門市經營的動線、 空間佈置、燈光、藥品擺設，許有和將經營管理模式、服務態度及商品管理等精髓，成功移植到美康公司。美康公司的核心價值是「專業誠信」，給予各種族群更好的服務，例如獨居老人，長照需求是台灣步入老齡化社會，刻不容緩的首務。
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