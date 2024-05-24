第一季「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。數據顯示，2024年Q1七大都會區大樓房價指數漲勢再起，其中桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過一成，新竹縣市房價指數近五年漲幅更是年年均達雙位數。比較雙北地區的大樓和公寓產品房價指數變化，受益於經濟前景看好抬升整體房市熱絡，使2024年Q1雙北大樓和公寓齊漲，房價指數漲幅未有明顯差異。
觀察近五年七大都會區Q1的大樓房價指數變化，房價漲幅明顯再起。2023年Q1七都都會區房價指數漲幅雖出現短期回落，但是2024年Q1房價漲幅明顯成長，桃園、新竹、台中、高雄的大樓房價指數年漲幅再度突破雙位數，新竹縣市以年漲幅17.8％位列七都之冠。
永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2024年台灣經濟表現亮眼，景氣對策燈號連3顆綠燈，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣回溫。再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。細觀2024年Q1的大樓房價指數漲幅較去年同期全面攀高，2024年房價漲幅恐將令人有感。
而台南的大樓房價指數漲幅趨緩。郭翰說明，數據顯示，從2021年Q1到2023年Q1，台南大樓房價指數漲勢凌厲，使當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點位，台南市相對高昂的房價使消費者難以追價，因此2024年Q1台南大樓房價指數漲幅有回落現象。
房市景氣熱絡 帶動雙北大樓、公寓房價指數齊漲！
從2023年下半年至2024年上半年，隨著台灣景氣加溫、股市熱絡的樂觀情緒，帶動台灣整體房市熱度，雙北大樓、公寓房價指數也跟著齊漲。郭翰指出，新北因有不少新興重劃區正如火如荼的建設新房，再加上營建成本近年來不斷攀升，使預售屋的價格屢創新高，也帶動整區中古屋產品價格，使當地大樓、公寓房價指數漲幅較顯著。而台北的房價位處高基期，部分購屋族群也已無法負荷，使房價指數漲幅沒其他都會區大，不過台北公寓已從2023年Q1的-1.3％成長到2024年Q1的4.7％，值得持續關注公寓房價未來漲勢變化。
至於台北與新北不同的是，近年來大樓、公寓房價指數漲幅近乎一致，但是2021年Q1公寓指數卻比大樓漲幅多了2.3個百分點。郭翰補充，台北巿政府於2019年10月18日修正發布「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」，因此屋齡偏高的公寓成為最大受益者，帶動當年公寓交易量成長、以及公寓價格的明顯抬升。
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