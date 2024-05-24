【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器液冷散熱產品出貨逐步放量，雙鴻(3324)董事長林育申樂觀看待未來營運，林育申表示，伺服器開始轉旺，且NB及VGA等產品逐漸恢復，下半年會比上半年好很多，今年上下半年營收比會較往年45:55好。

雙鴻今天舉行股東會，林育申在股東會後接受記者採訪，液冷散熱時代來臨，雙鴻因佈局液冷散熱多年，成為趨勢下的受惠者。

林育申表示，目前業界做完液冷散熱整個解決方案，從水冷板(Cold plate)、Manifold(分歧管)、液冷散熱核心設備CDU(流量控制單元)及SideCar、軟硬體整合，我們是做得最完整的一家，客戶來不管要什麼，我們都可以提供，可以整體設計，也可以零件銷售，我們優勢正在慢慢發酵。

受惠伺服器客戶需求強勁，雙鴻第1季歸屬母公司業主淨利為3.96億元，年增42.72%，每股盈餘為4.51元，累計前4月合併營收為43.65億元，年增5.44%；林育申表示，伺服器開始轉旺，且NB及VGA等產品逐漸恢復，第2季、第3季及第4季都不錯，下半年會比上半年好很多，今年上下半年營收比會較往年45:55好。

為因應客戶需求，雙鴻在台灣及泰國積極擴產，其中台灣針對CDU/機櫃/分歧管進行擴產，泰國廠亦針對水冷板及分歧管擴產，預計第4季完成第一個階段擴產。

林育申表示，散熱是資本及技術密集產業，還有最辛苦的產地移轉，未來幾年還有很多投資，還好過去幾年雙鴻賺很多，每年EPS都有10元以上，技術及產能都陸續建置完成，準備迎接美好的一戰。