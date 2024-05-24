【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數21580.79點，跌26.64點；總計518家漲、420家跌、116家持平；委買42155871張、委賣25932974張；總成交值3524.19億元。

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