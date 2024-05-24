匯聚全球菁英，拔擢藝壇新秀，「第七屆麗寶雕塑雙年獎｣即日起開始徵件至9月30日止，總獎金由上屆的200多萬元提高至500萬元以上。麗寶集團董事長吳寶田表示：「希望能藉著這個平台，提供全球藝術家們，透過作品傳達出心靈深處的情感和對世界獨特的見解，共同探索雕塑藝術的創新與發展。」

第七屆麗寶雕塑雙年獎由文化部續任指導單位，並與義大利經濟貿易文化推廣辦事處共同合辦。義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大維表示：「麗寶國際雕塑雙年獎已經成為亞洲最受雕塑家歡迎的獎項之一，象徵著卓越、創新和對藝術的不懈追求，它促使超越國界的文化交流與相互理解。義大利與台灣一直以來也有很多的合作經驗。」

今年評審陣容，包括英國、日本及台灣知名的雕塑家、藝術家共同擔任，其中包括當代英國知名雕塑家傑森泰勒(Jason deCaires Taylor)、日本雕塑權威伊藤隆道(Takamichi Ito)、波多野泉(Izumi Hatano)，以及台灣雕塑大師黎志文、韓旭東。由這些在國際上活躍的雕塑藝術家們組成評審團，共同為第七屆麗寶雕塑雙年獎奠定評選作品的專業與質量。

第七屆麗寶雕塑雙年獎也邀請國立台灣藝術大學雕塑學系、國立台北藝術大學美術學院、以及日本沖繩縣立藝術大學共同協辦，期望串連學術界並融入多元觀點，讓徵件訊息能精確的散播於國際間，吸引全球藝術家共同參與，提昇台灣在國際間的高度與視野。所有年滿18歲以上的藝術家皆能報名角逐本屆獎項，作品以適合長久陳列的創作材質為主，邀請各界雕塑好手共襄盛舉！