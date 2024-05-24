勞工退休後主要退休金，包括勞保及勞退。勞保屬於社會保險，老年年金活到老領到老；而勞退則屬於「個人退休金專戶」，由公司依照個人薪資的6%每月提撥入帳戶，勞工也可以自行提繳6%以內。

勞退金以月薪5萬元為例，如果只靠雇主提撥6%，報酬率以勞動基金長期平均約4%計算，20年後退休金累積總額為110萬4764元。若再加上自提6%，累積金額將倍增至220萬9529元。

由於勞退新制是個人專戶，勞工年滿60歲後請領新制退休金，並無請求權時效限制，即使不領出來權益也不會受損，甚至還可以繼續累積報酬獲利。

不過，若勞工在請領退休金前死亡，其遺屬或遺囑指定請領人，須在勞工死亡之翌日起10年內，申請死亡勞工之退休金，逾期將喪失請求權。

勞工退休金條例第28條規定，遺屬或指定請領人退休金請求權，自得請領之日起，因10年間不行使而消滅。

據勞保局統計，因為超過10年請求權時效，而喪失請領資格的退休金帳戶高達2.4萬戶，因此勞保局提醒，除了領勞保遺屬年金，也別忘記還有專戶的勞退金。

為了保障遺屬權益，勞保局採3階段通知：

1、勞工死亡後，在核定遺屬勞保死亡給付時，會註記有勞工退休金可領。

2、若過世超過2年仍沒人來沒領，會主動發函通知，並附上申請書。

3、若當事人過世8年後仍未有人來領退休金，勞保局會再發函通知一次。

勞退新制開辦近20年，加上國人退休意識提升，勞工退休金專戶累積的金額也隨著提繳年資而越來越多，不少人都有百萬元以上。若遺屬忘了領取，將是很大的損失。