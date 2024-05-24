【時報記者王逸芯台北報導】晶心科(6533)今(24)日舉辦股東會，2023年因為投入高階CPU IP研發，故每股虧損2.01元。展望今年，總經理蘇泓萌表示，下半年新品效應可期，高算力AI仍扮演營運主力。
晶心科2023年全年合併營收為10.57億元、年成長13.52%，再創歷史新高，其中矽智財授權收入佔營收之63%，權利金收入佔22%，矽智財維護 服務及其他收入佔15%。全年合併營業淨損為2.68億元，營業外收入為1.69億元，全年度淨損為1.01億元，每股淨損2.01元，全年度虧損主要是因為投入高階CPU IP研發之專案成本大幅增加所致。
晶心科積極投入研發力促高度成長，目前在北美設立四個設計中心均已完成，啟動研發專案，研發成果包括AX65，其可以說是第一代高階產品，於今年起尚有多個高階CPU IP產品將逐一發表上架，將為晶心科成長帶來契機。在新竹總部的設計中心，亦產出AX45MPV、D23、N225、D25F-SE，未來更將產出這些產品的衍生規格或新一代產品，並且參與協作60系列及更高階產品，晶心科亦將在今年推出相容於Android的RISC-V CPU系列規劃，及ISO 26262 ASIL-D的車規CPU IP，協助客戶於高階應用領域取得成功。
展望下半年，總經理蘇泓萌表示，晶心科下半年新產品效益可望增強，對於今年營運展望審慎樂觀，高算力AI依然是晶心科營運主力。
就高算力AI來說，蘇泓萌進一步表示，晶心科的營運主力是以高算力AI領域為大部分，該領域占比營收達3成水準，客戶應用包含邊緣及資料中心領域，更有部分客戶希望旗下的繪圖處理器(GPU)能夠取代輝達的產品。
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