按現行制度，單筆股利逾2萬就要上繳2.11%二代健保補充保費，外傳衛福部擬將補充保費費率上調至3%，引發存股族反彈；財經網紅艾蜜莉表示，過去規避補充保費有3種方式，但頻繁買賣ETF要繳手續費、交易稅，操作不好還可能做白工，甚至倒賠，因此，她不會刻意規避補充保費；樂觀一點想，若需要繳到補充保費代表單次領到2萬以上，若ETF是季配，1年就能領到8萬以上。

◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：

現行制度是，單筆股利領到2萬以上要繳2.11%的補充健保，所以假設是股利10萬元，乘以2.11%就是繳2110元，要是之後真的調漲成3%，就會變成繳3000元，多繳了890元。

很多人都知道，要規避補充保費的話就是降低「單筆」領取的股利，單筆股利只要在2萬以下就可以不用繳補充保費，常見的方法像是：1.分散存多個ETF、2.選配息頻率高的ETF（月配息、季配息）、3.除息前賣出、之後再買回來，等於不參與除息、不領股利。

本身就有多檔在存的ETF，又剛好是季配息、月配息，那是很好，不過相較之下，以上1跟3的方式反而比較麻煩，去理解、找到一檔自己適合、喜歡的ETF可遇不可求，而頻繁買賣ETF也需要手續費和交易稅，還可能因為沒操作好，或是運氣不好，變成做白工甚至倒賠，所以我個人是不會刻意去規避補充保費。

未來要是補充保費真的調漲到3%也沒辦法避免，但樂觀一點想，若需要繳到補充保費，表示單次領的股利有2萬元以上，而ETF又是季配息，那一年領到的股息就有8萬以上了，整體來說，我覺得補充保費的成本還可以接受，不至於影響生活，就默默的多付一些。不然因此放棄原本在存的好ETF很可惜。

只是調漲補充保費的選擇，長久下可能治標不治本，因為能夠救急卻不能救窮，要是健保財務結構無法有效改善，支出還是非常龐大，未來再面臨少子化，有可能只能繼續調漲，會變成下一代的負擔越來越沉重，每個人賺錢都不容易，尤其股市要能維持穩定獲利也是一大難題，希望如果真的要調漲，也要有其它的配套來控制支出才好。

※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。