【時報-台北電】台股今日受美股四大指數昨夜全面收低影響，盤初一度跌破5日線、下探至21381.25點，重挫約226點，所幸航海王逆流而上，加上權王台積電(2330)雖回落但仍堅守5日線，以及股王信驊(5274)狂奔漲停鎖死、人氣王宏碁(2353)盤中也急拉逾8%，合力拉抬大盤指數重返21550點之上，重返高檔意圖明顯。
其中，15千金今日在股王信驊(5274)高掛紅燈照拂下，共計8檔逆勢走高，表現強於大盤，盤中，除信驊外，包括股后世芯-KY(3661)以及力旺(3529)、祥碩(5269)、弘塑(3131)、嘉澤(3533)等齊漲逾3.5%，創意(343)、M31(6643)也分別上漲近2.5%、0.5%，為多頭增添士氣。
觀察近期高價股表現，隨著大盤創高，台股維持在15千金，而漲勢相對集中在AI相關供應鏈上，法人研判，若外資持續回流，高價股有望再掀一波比價效應。
台股指數本周兩度創高，目前盤中歷史高位在21668.84點。法人指出，以技術面觀察，台股指數昨盤中因中國大陸軍演回測5日均線，但收盤下影線達132點，顯現5日均線支撐強勁，技術指標方面，日KD指標高檔鈍化，RSI、MACD仍為正向，預期在類股輪動下，指數後續仍有機會再寫新紀錄，惟資金輪動快速，建議擇優操作。(編輯：李慧蘭)
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