【時報記者林資傑台北報導】台中銀(2812)今（24）日召開股東常會，通過2023年財報及盈餘分派案，決議配息0.4元、配股0.56元，合計派利0.96元，金額創近25年高。展望2024年，台中銀以穩健拓展營運、永續轉型創新、社會友善共榮為3大關鍵面向秉持6大策略，目標維持營運穩健成長。
台中銀受惠三大獲利支柱同步暢旺，2023年合併淨收益174.97億元、年增16.52％，稅後淨利68.21億元、年增達27.64％，均連3年創高，每股盈餘（EPS）1.31元，亦創近16年高。資產報酬率（ROA）、淨值報酬率（ROE）分別升至0.82％、9.36％。
台中銀表示，由於精準的業務發展策略及升息效應後續發酵，使去年利息及手續費收入均大幅成長，配合台股繳出亮眼漲勢及財務操作合宜，帶動獲利創高。同時，逾放比降至0.14％、呆帳覆蓋率升至935.33％，在獲利成長下亦兼顧風險控管及資產品質，穩定營運持續性。
受惠核心業務成長、費用降低及呆帳提存減少，台中銀2024年首季合併淨收益46.77億元，季增2.8％、年增12.73％，稅後淨利20.89億元，季增9.08％、年增達41.84％，分別連5季、連8季創高，每股盈餘0.4元為13年來高點。逾放比降至0.13％，亦創近10年最佳。
展望後市，考量整體金融環境仍持續面臨諸多不確定性挑戰，台中銀以穩健拓展營運、永續轉型創新、社會友善共榮為3大關鍵面向，秉持6大營運策略，目標營運維持穩健成長，今年存款及放款業務目標達7642億元及5765億元，年增4.44％及5.27％。
台中銀表示，6大營運策略包括穩健深耕積極布局、質量並重開拓獲利，深化亞太經貿關係、確實發揮永續影響，分群經營整合行銷、滿足客戶資產規畫，打造全新數銀品牌、優化數位金融旅程，以及強化氣候風險管理、形塑普惠友善文化。
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