台股今年大漲，在掏金的同時，不少投資人也發現台股現行交易機制的不便之處。有網友在PTT列出5大需要改進的地方，包括希望可全零股交易、取消盤前盤後試搓、廢除T+2日、加快除權息入金，以及取消處置制度及漲跌幅限制。以上5點都獲得網友極大認同，其中，網友最希望能立刻改革的就是開放全零股交易，有網友表示，台股還停留在1張1000股，真的有夠落後，全零股交易應該列為最優先改革目標。

有網友在PTT發表「大家覺得台股交易需要改進的地方？」一文詢問網友看法。原Po列出的5點包括：「1.全零股交易，這個早就講到爛了，興櫃就可以全零股交易上市櫃就不行到底為啥？還有零股開盤還要多等10min，搓合真的廢到笑；2.盤前盤後試搓，我是看不懂這5min試搓到底有啥意義；3.T+2也可以廢了，每年都為了這個春節要多休市兩天；4.除權息入金可以早一點嗎？為啥都要拖一個月作業是有什麼困難嗎？；5.處置制度，甚至是漲跌幅限制我都覺得可以拿掉，漲跌幅限制和處置制度根本就不是在保護投資人，市場最大的風險是沒有流動性，無量跌停一字鎖才真的可怕」。原Po強調，「都2024年了台股還一堆奇怪的規矩，這些要改應該沒什麼困難吧？」

對於原Po提出的5點批評，網友都相當認同，「沒用啊！講了多久，主管機關還是一樣再研議」、「試搓一堆假動作騙股市多方小白，剩最後3分鐘抽單，騙一下股市多方小白，剩下不知道能幹嘛」、「除息完要等快一個月股息才會進來真的很智障，想要把股息再投入的時候早就已經填息了」、「你都講丸惹啊！拉機台北股市，過時又不思改進」、「5點建議都很合理，有心要改也不難，但台灣這塊就是保守到極點」。

5點當中，開放全零股交易的改革呼聲最高，不少網友表示，「全零股交易快開放好嗎」、「支持全零股交易，不然零股超難買賣」、「零股秒交易啦不然有時候真的難掛」、「別再一張一張交易了，直接開放零股」、「全零股交易，不然一些高價冷門股，很難買」、「全零股應該是最優先的改革目標」、「為啥一張1000股，直接買『股』為單位不就好了，有夠落後的國家，還在一張1000股」。