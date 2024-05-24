【時報-台北電】指數早盤震盪調整，三大股指盤中衝高回落。午間收盤，滬指跌0.16%報3111.5點，深證成指跌0.39%，創業板指跌0.73%，北證50指數跌1.41%；兩市合計成交4706億元。盤面上，電力、玉米、乳業板塊漲幅居前，房地產服務、飛行汽車、AI手機板塊跌幅居前。

板塊方面，電力板塊掀漲停潮，九洲集團20cm漲停，新中港、大連熱電、樂山電力等個股集體漲停。

農業板塊集體走強，玉米板塊領漲，萬方發展盤中漲停。

豬肉板塊活躍，正虹科技漲停；食品加工板塊跟漲，西部牧業20cm漲停，麥趣爾觸及漲停。

下跌方面，低空經濟概念持續調整，廣哈通信跌超10%。

AI手機概念震盪走低，希荻微、江波龍跌幅居前。

地產股集體走弱，城建發展盤中跌停，濱江集團、渝開發跌幅居前。

整體來看，個股跌多漲少，下跌個股逾2700檔。(編輯：邱致馨)

#陸股 #三大股指 #盤中衝高回落 #電力 #AI