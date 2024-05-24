【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數254.10點，漲2.14點；總計390家漲、306家跌、107家持平；委買11146535張、委賣7053819張；總成交值857.99億元。

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