【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數21585.20點，跌22.23點；總計499家漲、452家跌、101家持平；委買40939011張、委賣24553637張；總成交值3022.44億元。

#集中市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數