外電報導，摩根大通行政總裁戴蒙23日在上海出席摩根大通全球中國峰會時，私下對與會者說，摩通在中國的投資銀行業務近年來已經「斷崖式下跌」，凸顯了西方金融機構在中國投資銀行業面臨的挑戰。摩根大通對此拒絕置評。
戴蒙表示，「雖然中國業務有所增長，但一直比較艱難，惟經歷一系列監管批准後，對新的增長領域仍保持樂觀。」
戴蒙表示，過去幾年，一些投資銀行業務已經斷崖式下跌，但「我對此並不擔心，因總有高潮及低潮」，而且包括資產管理在內的其他業務，相信可望隨著時間的推移而增長。「我們會繼續在所在的國家進行投資。」
摩通去年獲准全資控股上海一家資產管理公司。戴蒙稱，現時有關公司在中國有1,200家銀行客戶，當中許多屬誇國公司，而且摩通對中國的研究「遍布全球」。
摩通在上海舉行的全球中國峰會今年邁入第20年，今年與會者包括微軟聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、Citadel行政總裁Ken Griffin及阿里巴巴 （09988） 集團主席蔡崇信。
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