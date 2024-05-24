【時報記者葉時安台北報導】燦坤(2430)為深耕台灣超過45年的大型3C家電連鎖通路品牌，周五宣布聯動新竹大魯閣湳雅廣場啟動商場展店營運計畫，開設燦坤第一家商場型門市「湳雅店」，藉由商場內複合型業種帶來的客流，為新門市導入不同類型人潮、拓展客源，透過首次擴點連鎖休閒商場，為展望生活商圈營運布局開拓新局。
因應大魯閣廣場的商場特性，制定專屬品牌與商品進駐策略規畫，以貼近目標客群需求的選品為首要原則。燦坤董事長林技典表示，一間新的店往往需要歷時多年的經營才得以取得商圈客群的心占率，燦坤作為本土擁有近300家門市據點的大型通路，每間店都是經過重重商圈發展評估後，鎖定適合展店據點，無論何種店格都脫離不了為滿足客人需求提供合適商品的本質。
燦坤也提到，雙方本著相通的經營服務理念，快速便促成此次湳雅店合作進駐，這間店作為燦坤跨界商場的新起點，未來不排除將有更多購物商場展店計畫，持續為不同地域的消費者提供最好的3C家電選購目的地。
前進商場的第一站以新竹大魯閣湳雅廣場為標的，看重的是他跳脫美食娛樂商場定位，經過積極轉型、朝多方面向發展後所建樹的新氣象，接連引進桃竹苗第一家有全球最美書店美譽的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋」，與全台唯一24小時日式岩盤浴會館「福湯日式岩盤浴」，無論在地緣環境優勢、在地經營服務、產業進駐選擇上，皆屢獲當地好評。
燦坤湳雅店占地15坪，以迷你店型格局入主大魯閣廣場，敞亮時尚的櫃位設計，打造風格化的獨立展售空間，同時鄰近新竹Awesome店方便就近引導，提供門市衛星資源互補功能，以滿足更強的服務能量與貨源供給需求。另外為了突破占地空間限制，湳雅店也規畫線上選購機制，現場可快速引流至線上選品，擴大服務銷售品類及規格範圍。湳雅店開幕慶活動自5月24日至27日限時3天，憑燦坤實體會員來店即可獲得精美禮贈品，單筆消費滿額送限量好禮。
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