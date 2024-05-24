據內情人士透露，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的AI新創公司X.AI，預計6月完成新一輪融資，若將這筆資金包含在內，估值可望超過240億美元。
X.AI的籌資60億美元計畫去年就在進行，原本預定今年5月稍早完成，至今尚未收尾。但消息人士爆料，X.AI最近尋求籌資多達65億美元，未來幾周內接近此目標，矽谷創投巨頭Andreessen Horowitz、紅杉資本（Sequoia Capital ）、Tribe Capital等都有意注資。
美媒1月披露X.AI打算募資10億美元後，這家AI新創公司的融資野心愈來愈大。尋求60億美元融資的X.AI，投前估值（pre-money valuation）為180億美元。
根據數據供應商PitchBook資料，今年第一季AI新創公司募得的創投資金達191.5億美元，高於去年同期的163.6億美元。
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