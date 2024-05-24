【時報記者王逸芯台北報導】訊舟(3047)受惠子公司康全電訊(8089)營運回溫，近來股價掀起一波急漲，近10個交易日波段漲近3成之多。訊舟今(24)日股價再現爆量點火，早盤後攻上漲停鎖住，儘管康全電訊處分盤交易，股價勁揚站回百元大關。

訊舟股價自5月中上旬掀起一波急漲，股價自不到15元上漲到最高一度達21.85元，近10個交易日波段漲幅甚至高達近3成之多。

訊舟4月營收5.76億元，月增加75%、年增加73%，可說是終結連續15個月的YOY負成長，單月營收年增正式轉正。訊舟日前因短線股價波動，公布4月財報，單月稅後盈餘0.38億元，每股稅後盈餘0.18元，第1季每股虧損0.29元。

儘管訊舟自去年第4季起連續兩個季度吃下虧損，但其子公司康全電訊營運出現回溫跡象，受惠新興市場出貨順暢下，4月營收3.47億元，月增2.05倍，也帶動訊舟營收同步吃補。

康全電訊今持續進行分盤交易，早盤股價黑翻紅，重新站上百元大關。