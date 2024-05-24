「山道猴子的一生」影片爆紅，立委關切過度融資？外資降目標價，掀起中租風暴，原本是炙手可熱的存股，一夕之間變人人喊打的雷股，逾11萬存股族怎麼辦？你也被套牢了嗎？還是要抄底搶進？價值投資達人股海老牛從3面向解讀，好公司遇到倒楣事，呆帳升高恐和暴力升息有關，一旦降息就曙光乍現，法人也看好EPS年年高升，目前本益比11倍超便宜，研判是「短空長多」，股價在139元有撐。

股海老牛在YouTube影片表示，最近租賃股變成過街老鼠，由於車貸融資BNPL（先買後付），在立法院掀起熱烈討論，租賃業者被金管會約去喝咖啡，中租-KY（5871）股價就吃了一根跌停板，擁有租賃股的存股族，心情五味雜陳，「該買、該賣、又該怎麼看？」趁著上週中租法說會過後，老牛分3面向解讀如下：

1、消息面：

先是外資調降中租目標價，從243元一口氣降至143元，主因大陸市場租賃競爭提升、房地產債務風暴；再來是「山道猴子的一生」影片爆紅，點出某些年輕人不當貸款，導致還不出錢來，立委關切是否過度融資？被金管會邀請「喝咖啡」，中租股價比坐大怒神還刺激，現在只有往下，還沒有向上。

2、基本面：

中租是台灣租賃龍頭，也是類金融業，多服務中小企業主，主攻生產設備租賃、車用融資、微型企業融資，還有太陽能案場，市占約10%。目前3大市場獲利：台灣49%、中國44%、東協5%，近年以東南亞成長最快。近5年營收，從591億元大增65%至去年975億元，今年營收有望衝破千億元。去年獲利下滑，與聯準會（Fed）暴力升息有關。連14年配息、連7年配股，很照顧股東。

中租近5年股利政策（股海老牛提供）

解讀1：首季財報

中租首季營收250億元，年增8%與上季持平；稅後純益58.15億元，年減16%（台灣年減7%、大陸年減25%、東協年減34%），加上3月央行意外升息半碼，估將影響台灣第2季獲利，最不妙的是，台灣、大陸、東協的延滯率都往上走。

解讀2：延滯率

觀察租賃股首要指標，也就是未來呆帳變化。今年首季延滯率3.4%、較上季3.2%微增，其中台灣從2.3%升至2.8%、大陸3.9%升至4%、東協4.3%升至4.5%，代表3地資產品質惡化，呆帳比率越來越高，但中租認為，延滯率仍在低水位的可接受範圍，預測需要多一點時間，避免過度打銷呆帳影響財務表現。

解讀3：今年展望

中租今年營收目標，仍設定10%左右（台灣、大陸成長小於10%、東協大於10%）。老牛認為公司法說具有可信度，多數投行也認為中租成長趨勢未變，只是近2年受到升息影響，法人預估今年EPS 15.82元、明年更提高至18.13元，暗示去年獲利雖下滑，但未來降息將有助利潤提升，有望放緩延滯率走勢。

3、技術面：

中租曾在2022年受股災影響，股價一路溜滑梯至最低點139元，就展開反攻。現在股價約155元，短期來看還在打底，距離前低139元還有空間，對照今年營運來看，屬於「短空長多」，也就是說139元應該具有支撐效果。

中租近5年股價走勢（股海老牛提供）

股海老牛認為，利空是投資個股的風險，但也是機會所在。只要認為公司獲利會成長，也有競爭力，再根據以獲利帶動股價的過往經驗，未來重返榮耀的機率很高。目前會考慮抱緊處理，並越跌越買，等利空過去、外資回頭後再大補貨。

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。