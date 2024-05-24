【時報-台北電】美國近期經濟數據在在鈍化聯準會降息希望，甚至傳出升息說法，使得輝達法說利多難伸拳腳，昨夜美股四大指數齊跌，道指下挫600點，影響亞股今早悉數隨之走弱；台股創高之路也再遭截斷，一開盤即回落164.76點、報21442.67點，並在台積電(2330)一度下滑至858元下，指數最低探至21381.25點，5日線警鈴大作，盤面各大類股跌多漲少，所幸航海王引領少數類股奮力抗空，盤中將指數再拉回21500之上。
其中，汽車類股在江申(1525)、IKKA-KY(2250)重踩油門疾飆漲停鎖死，帶動百達-KY(2236)、聯嘉(6288)、怡利電(2497)、艾姆勒(2241)、堤維西(1522)、昭輝(1339)、巧新(1563)等汽零廠攜手跟漲，加上中華(2204)、三陽工業(2206)、和泰車(2207)等大型股穩高，雖老大哥裕隆(2201)一度回測季線，但類指仍開低走高，彈升約0.6%，位居前段班。
江申(1525)躋身小米電動車概念股，今日開盤約5分鐘即亮燈漲停鎖死在77.1元，飛過全短均以外，並追平1月上旬前高，盤中成交量放大至400餘張，且漲停仍有300餘張買單排隊。江申總經理曾火冏誌昨於法說中報喜，表示本業及大陸轉投資皆有好消息，營運首季已落底，第二季將逐季翻揚；轉投資部分，福州福享透過寧德時代出貨給小米汽車，於第二季已開始出貨，打入小米SU7電動車供應鏈，且目前也正接洽另一車廠訂單，由於該車廠年產量約可達40萬輛，若順利出貨，全年獲利將大幅成長。
IKKA-KY(2250)今年營收可望逐季上揚，下半年隨著名古屋新廠正式量產，將挹注營運新動能，今日開盤約25分鐘後即飆上漲停127.5元鎖死，直接吞掉昨日黑棒。IKKA-KY重要車用客戶愛信今年訂單可望雙位數增長，而來自住友電裝、TOTO訂單也估穩定成長，今年營收有機會逐季上揚，下半年隨著名古屋新廠正式量產，將挹注營運新動能。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：