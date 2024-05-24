【時報-台北電】美國近期經濟數據在在鈍化聯準會降息希望，甚至傳出升息說法，使得輝達法說利多難伸拳腳，昨夜美股四大指數齊跌，道指下挫600點，影響亞股今早悉數隨之走弱；台股創高之路也再遭截斷，一開盤即回落164.76點、報21442.67點，並在台積電(2330)一度下滑至858元下，指數最低探至21381.25點，5日線警鈴大作，盤面各大類股跌多漲少，所幸航海王引領少數類股奮力抗空，盤中將指數再拉回21500之上。

其中，汽車類股在江申(1525)、IKKA-KY(2250)重踩油門疾飆漲停鎖死，帶動百達-KY(2236)、聯嘉(6288)、怡利電(2497)、艾姆勒(2241)、堤維西(1522)、昭輝(1339)、巧新(1563)等汽零廠攜手跟漲，加上中華(2204)、三陽工業(2206)、和泰車(2207)等大型股穩高，雖老大哥裕隆(2201)一度回測季線，但類指仍開低走高，彈升約0.6%，位居前段班。

江申(1525)躋身小米電動車概念股，今日開盤約5分鐘即亮燈漲停鎖死在77.1元，飛過全短均以外，並追平1月上旬前高，盤中成交量放大至400餘張，且漲停仍有300餘張買單排隊。江申總經理曾火冏誌昨於法說中報喜，表示本業及大陸轉投資皆有好消息，營運首季已落底，第二季將逐季翻揚；轉投資部分，福州福享透過寧德時代出貨給小米汽車，於第二季已開始出貨，打入小米SU7電動車供應鏈，且目前也正接洽另一車廠訂單，由於該車廠年產量約可達40萬輛，若順利出貨，全年獲利將大幅成長。

IKKA-KY(2250)今年營收可望逐季上揚，下半年隨著名古屋新廠正式量產，將挹注營運新動能，今日開盤約25分鐘後即飆上漲停127.5元鎖死，直接吞掉昨日黑棒。IKKA-KY重要車用客戶愛信今年訂單可望雙位數增長，而來自住友電裝、TOTO訂單也估穩定成長，今年營收有機會逐季上揚，下半年隨著名古屋新廠正式量產，將挹注營運新動能。(編輯：李慧蘭)