【時報-台北電】美股周四收跌，台積電ADR上漲0.6%。台積電(2330)今(24)日自周四歷史新高壓回，但因輝達（Nvidia）漲破千美元新高，AI中小型股人氣續旺，散熱的泰碩(3338)大漲，股王信驊(5274)漲停創天價，高價股緯穎(6669)亦創下歷史最高價。此外，機器人指標強股所羅門(2359)也居高不下。

台積電今跳空開低17元至858元，台股同步開低逾百點。台積電與AI權值股早盤無力，但盤中低接買盤持續，近期的AI PC強股宏碁(2353)續攻，加上台積電跌幅明顯收斂，穩住多頭氣勢。

台股早盤一度跌逾200點至20381點，但隨著台積電跌幅收斂，台股強守5日線支撐。

今早由散熱股泰碩(3338)上攻，以及機器人概念股所羅門(2359)今早在歷史高價區強勢盤整，高價股指標緯穎(6669)創下歷史新高價。

此外，高價IP股終於展現強勢，股王信驊(5274)受惠需求強勁，第二季營收可望持續成長，且長線AI需求看俏。信驊今股價開高後攻上漲停3695元、創新天價，呼應台積電周四的股價新高價位。

輝達財報報喜，台積電周四大漲11元至875元新高，盤中創877元歷史新高，加權指數同創21668點新高。目前台積電股價小跌7元為868元仍是多頭格局。

輝達（Nvidia）營收展望優於市場預期，並宣布1股拆為10股，周四股價大漲約9.3%，首度突破1000美元大關，為輝達代工生產AI晶片的台積電ADR周四也小漲0.6%，收盤價再創新高。

台積電今早壓回，台股今早也未再創歷史新高紀錄。（編輯：沈培華）