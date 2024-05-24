【時報-台北電】近期中國人民銀行單日逆回購定錨7天期20億元(人民幣，下同)，中標利率持平於1.8%。
香港信報及路透個別統計，人行本周逆回購到期總量120億元，小幅淨回籠20億元。另有國庫現金定存招標，投放資金700億元。
環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)最新報告，4月人民幣國際支付價值份額降至4.52%，國際排名仍穩坐第4。據觀察，人民幣國際支付份額近半年維持4%以上，4.52%則是有紀錄以來第3高。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】近期中國人民銀行單日逆回購定錨7天期20億元(人民幣，下同)，中標利率持平於1.8%。
香港信報及路透個別統計，人行本周逆回購到期總量120億元，小幅淨回籠20億元。另有國庫現金定存招標，投放資金700億元。
環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)最新報告，4月人民幣國際支付價值份額降至4.52%，國際排名仍穩坐第4。據觀察，人民幣國際支付份額近半年維持4%以上，4.52%則是有紀錄以來第3高。(編輯：廖小蕎)
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