【時報記者莊丙農台北報導】陽明(2609)今日召開股東會，今年首次發給股東100元超商禮券做為股東會紀念品，也吸引大批小股東排隊領紀念品。股東人數大增，在股東會上小股東發言也相當踴躍，尤其針對長榮(2603)大方配息70元現金股利，小股東直指陽明才配2元真的很丟臉，不照顧股東，董事長鄭貞茂回覆表示，陽明過去股利配發一直都有優於同行。

陽明總經理杜書勤表示，2021-2022年每股盈餘下降到1.73元，是因為2021年是航運史上百年從來沒有過的榮景，但不是天天可以過年，2023年才是航運市場比較貼近正常的市況。但本來預期今明兩年預估供過於求，運價應該要下跌，卻因有紅海危機，推了海運市場一把，因為繞道影響，消化15％至20％運力，目前可說是供不應求，帶動運價來到小高峰，完全是意料之外，航運市場不是獨佔事業、不是穩定民生消費事業，起伏非常大，但今年很有機率可以繼續獲利。

船隊調整上，陽明2026年起將有5艘LNG船陸續開始交船，而先前公告8條船由租轉購，並保留可以改裝新能源空間，會在能源技術成熟後，順應趨勢、選擇最佳減碳的方式。