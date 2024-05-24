【時報記者莊丙農台北報導】陽明(2609)今日召開股東會，今年首次發給股東100元超商禮券做為股東會紀念品，也吸引大批小股東排隊領紀念品。股東人數大增，在股東會上小股東發言也相當踴躍，尤其針對長榮(2603)大方配息70元現金股利，小股東直指陽明才配2元真的很丟臉，不照顧股東，董事長鄭貞茂回覆表示，陽明過去股利配發一直都有優於同行。
陽明總經理杜書勤表示，2021-2022年每股盈餘下降到1.73元，是因為2021年是航運史上百年從來沒有過的榮景，但不是天天可以過年，2023年才是航運市場比較貼近正常的市況。但本來預期今明兩年預估供過於求，運價應該要下跌，卻因有紅海危機，推了海運市場一把，因為繞道影響，消化15％至20％運力，目前可說是供不應求，帶動運價來到小高峰，完全是意料之外，航運市場不是獨佔事業、不是穩定民生消費事業，起伏非常大，但今年很有機率可以繼續獲利。
船隊調整上，陽明2026年起將有5艘LNG船陸續開始交船，而先前公告8條船由租轉購，並保留可以改裝新能源空間，會在能源技術成熟後，順應趨勢、選擇最佳減碳的方式。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：