解放軍東部戰區昨日起一連兩日在台灣周邊海、空域軍演，歐盟發表聲明，重申反對任何以武力或脅迫方式片面改變台海兩岸現狀的行動。
歐盟對外事務部（EEAS）以發言人聲明的形式做出回應，稱軍演提高了海峽兩岸緊張情勢。
聲明強調，台海的和平穩定對區域和全球的安全及繁榮具有戰略重要性。保持台海現狀是歐盟的直接利益。歐盟反對任何以武力或脅迫方式改變現狀的片面行動。
歐盟呼籲各方應克制並避免可能進一步升高台海緊張情勢的行為，重申兩岸應透過對話解決問題。
此外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示正密切關注台灣海峽的局勢發展，呼籲有關各方克制，避免採取可能使區域緊張局勢惡化的行為。
中國外交部表示，此次演習維護國家主權和領土完整，對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑予以有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。
解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，東部戰區24日持續在台島周邊開展「聯合利劍-2024A」演習，島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。
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