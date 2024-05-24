電機大廠東元24日上午舉行股東會，改選董事、獨董共11席，董座邱純枝表示，今年首季雖然市場景氣不佳，但長期來看東元仍可確保營收成長，強化長期獲利，改選結果由公司派提名的董事人當選10席，非公司派僅當選1席。
東元24日舉行股東會，改選7席董事4席獨董，董事當選名單包括邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明献、侯智元；獨立董事當選人包括黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君；非公司派提名的董事人選僅環泥營運長侯智元當選，非公司派雖僅當選1席，但侯智元獲得最高票數。
邱純枝表示，目前高效能馬達營收比重超過75％，電巴應用在台灣市占率超過80％，至於新能源像是太陽能、儲能、風能等事業群在手訂單規模達250億元，比重超過50％，AI智慧空調等節能應用營運比重64％。
展望今年，總經理范炘表示，預期墨西哥、印度2新廠可帶動今年營收，其中墨西哥廠結合美國德州廠可實現短鏈效益，支援北美業務拓展，將佈局中南美市場，至於印度將優先佈局內需，再拓展其他開發中國家市場。
同時資料中心工程業務可望續成長，配合再生能源政策以及強韌電網計畫，取得靜態同步補償器（STATCOM）專案建置案，爭取後續新標案；將持續透過綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域啟動策略性營收成長計畫。
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