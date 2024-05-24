【時報-台北電】好壞消息參半，原油亞洲電子盤持穩，市場權衡美國季節性燃料需求堅挺，以及市場對目前的利率是否足以抑制頑固的通脹，原油亞洲電子盤平盤間整理，周五(5/24)截至臺北時間上午11點20分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-7月原油期貨跌0.03美元，報每桶76.84美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨跌0.01美元，報每桶81.35美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

#原油亞洲電子盤 #持穩 #NYMEX #布蘭特原油期貨