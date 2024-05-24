【時報-台北電】據信報消息，蔚來於荷蘭阿姆斯特丹首家展廳開業，創辦人李斌指出，歐盟對中國電動車徵收關稅雖存在不確定性，不過蔚來仍計畫持續在歐洲擴展。

李斌表示，電動車對環境的良性發展是很重要的，不應該被當作政治目標，一旦歐盟落實大幅徵收關稅，蔚來將會做出最合理的決定，不過，其中可能包含推遲、甚至取消在歐洲推出新款中檔車、及入門級車型。

另外，李斌也強調，若蔚來在歐洲的年銷量可以增加到10萬輛，將會考慮在歐洲建廠。(編輯：邱致馨)