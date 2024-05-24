【時報記者任珮云台北報導】中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，近2日在台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。對岸擾台的動作，升高兩岸緊張情勢。據銀行指出，近期民眾兌換美元增加。而凱基銀則建議，不妨趁美元利率處難得高點，將兌換的美元進行美元定存。
凱基銀行表示，現為20年來難遇的利率高峰，預估在美國聯準會(Fed)升息到未來降息這段時間，美元維持強勢的可能性仍較大，建議民眾可趁勢把握機會布局外幣資產。凱基銀行推出5,000美金起即可承作的美元高利定存方案，即日起至6月28日止，透過行動銀行App、客服、分行皆可申辦，最高可享三個月超高年利率5.5%。
FOMC會議決議維持美國聯邦基準利率區間不變，並於6月開始放慢縮表(自市場回收資金)的步伐，且美國聯準會(Fed)會後聲明也表示：「貨幣政策下一步不太可能升息」，加上最新就業數據出現降溫，凱基銀行表示，綜觀前述原因，已按兵不動許久的美國利率環境，仍存有年內啟動降息的空間。同時，目前也是20年來難遇的利率高峰，故在Fed不升息至未來降息開始的這段時間，美元維持強勢之可能性仍較大。
凱基銀行美元高利方案，假設存入1萬元美金，以三個月最高優惠年利率5.5%計算，將可領回約近4500元臺幣。
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