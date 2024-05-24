【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國重工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)周四表示，面對工會代表持續反對，董事會仍批准了將集團鋼鐵部門20%股份，出售給捷克億萬富翁Daniel Kretinsky。
該公司表示，握有席次的工會領袖投票反對該交易。根據德國公司治理法，董事會主席Siegfried Russwurm的投票被統計為兩票，以打破僵局。
工會代表上周示警，除非有關於職位的書面保障，否則他們可能會反對這筆交易。
此次部分股權出售獲得批准，顯示出蒂森克虜伯與Kretinsky 建立50/50鋼鐵合資企業的道路，往前邁出了關鍵一步。Kretinsky擁有的能源公司EPCG將有助於降低電力成本，而電力是煉鋼的主要成本之一。
在5月稍早時候，蒂森克虜伯第二次下調了2024年業績財測，突顯鋼鐵產業受到需求和價格下降打擊，所面臨的困境。
德國工會IG Metall副主席Juergen Kerner表示，從原則上講，工會領袖對Kretinsky願意投資這項業務表示歡迎，但此次股權出售相當於將鋼鐵業務從母公司匆忙分拆。Kerner說：「我們將強烈反對」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：