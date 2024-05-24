【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國重工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)周四表示，面對工會代表持續反對，董事會仍批准了將集團鋼鐵部門20%股份，出售給捷克億萬富翁Daniel Kretinsky。

該公司表示，握有席次的工會領袖投票反對該交易。根據德國公司治理法，董事會主席Siegfried Russwurm的投票被統計為兩票，以打破僵局。

工會代表上周示警，除非有關於職位的書面保障，否則他們可能會反對這筆交易。

此次部分股權出售獲得批准，顯示出蒂森克虜伯與Kretinsky 建立50/50鋼鐵合資企業的道路，往前邁出了關鍵一步。Kretinsky擁有的能源公司EPCG將有助於降低電力成本，而電力是煉鋼的主要成本之一。

在5月稍早時候，蒂森克虜伯第二次下調了2024年業績財測，突顯鋼鐵產業受到需求和價格下降打擊，所面臨的困境。

德國工會IG Metall副主席Juergen Kerner表示，從原則上講，工會領袖對Kretinsky願意投資這項業務表示歡迎，但此次股權出售相當於將鋼鐵業務從母公司匆忙分拆。Kerner說：「我們將強烈反對」。