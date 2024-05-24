搶200億燒肉市場商機，築間餐飲集團（7723）今（31）日宣布再推出全新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」，以日式居酒屋概念進入日式燒肉酒場市場，首店將於5月31日插旗新北永和。歡慶開幕特別推出「開幕限定」整桌享5折優惠。
台灣燒肉市場年產值超過200億元，未來更有機會上看500億元，顯見台灣人對於燒肉的喜愛程度。築間挾個人燒肉品牌「燒肉Smile」打入日式燒肉市場的成功經驗，陸續開出吃到飽系列的「本格和牛燒肉放題」及主打高檔精緻日式燒肉的「繪馬別邸」。築間並自2023年底開始投入韓國烤肉市場，陸續推出主打高客單的「紫木槿韓國烤肉」及主打個人套餐「朴庶韓國烤肉」雙雙開出亮眼成績單。築間表示，目前旗下燒肉品牌營收約占集團全品牌營收的25％。
築間集團積極擴大海內外餐飲市場版圖；在國內，築間持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，並將旗下品牌陸續納入聚落，創造聚客效益；海外市場部分，除了「築間酸菜魚」已插旗香港銅鑼灣，第二季集團也預計再推動旗下「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」進軍香港旺角，年底前則規劃至日本開出首家直營店。目前也正積極籌備人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」進軍馬來西亞…等東南亞市場。築間持續擴大集團在餐飲市場版圖，期能創造營收規模經濟，帶動業績成長。
「築間燒肉本命」承襲日本燒肉酒場文化，講究各項細節與廚藝工法、體現日本職人精神，提供超過100個品項的餐點，包含日本和牛、美國濕式熟成牛小排、美國濕式熟成牛五花、豬梅花、牛舌、和牛腸、海鮮、炸物、主廚私房料理等每份58元起。各式酒品包含：日式清酒、燒酎、沙瓦、韓式燒啤調酒…等也只要99元起。「築間燒肉本命」不同於以往品牌面貌，從餐廳的室內設計風格、菜單中的餐點命名融入強烈的IP元素，提供上班族小酌、週末聚會的愜意選擇。
「築間燒肉本命」除了提供高CP的美國濕式熟成牛五花之外，更提供了每日限量推出的「蕩氣迴腸的美味和牛牛腸」在日本，燒烤牛雜是極品的配酒佳餚，和牛大腸更是千推萬推的熱門品項，只要經過仔細處理和較高的燒烤技巧，就能享受到獨特的神級風味！選用和牛腸中最柔軟、脂肪呈條紋狀分布的精華區塊，味道清爽不油膩，口感也較其他內臟更為彈牙，烤到外脆內軟時，入口就能感受到甜美在口中爆炸，絕對能令人留下蕩氣迴腸的美味記憶。
此外，「蓑衣切牛小排」選用美國Prime等級的牛肋脊部，大理石油花和肉質本身就是美味保證，再加上主廚專程赴日學習的「蓑衣切法」，特殊交錯斷面處理讓手臂長的牛肉除了視覺震撼外，更能保持受熱均勻，輕鬆創造外表焦香四溢，裡面仍然軟嫩鮮甜的究極口感，完全無愧一頭牛只能提供8份的珍稀品質。另還有命定牛舌、極上和牛壽喜燒、今生蔥蔥豬舌、你最珍貴雞松阪等
海鮮部分則有青花魚一夜干、一口吃掉蟹膏生干貝等。湯品則推薦傷心的人別喝辣牛肉湯取經韓國始祖名店的湯品，秘訣在於經過多道工序預先處理的牛骨、牛肉和精準火侯反覆熬煮，只有完全釋放出牛髓和筋肉蘊藏的自然鮮甜。每一口滋味厚而不膩、溫潤有致，層層疊疊包覆住切成薄片的軟嫩牛肉，加入了韓國辣醬的獨有的鮮辣絕對能在味蕾留下深刻印象。
主廚私房料理則推薦「黃金傳說蟹膏炒飯」在餐廳內也能夠享用，以韓國芝麻油、蔥花、雞蛋、雪白菇和蟹膏大火快炒，每一顆米粒都被蛋汁及濃郁蟹膏海味包覆，少了令人抗拒的獨有腥味，蟹膏系料理入門的必點。
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