【時報記者莊丙農台北報導】新光金(2888)子公司新壽與銘傳大學簽署產學合作，由新壽董事長魏寶生與銘傳大學校長李選士簽署策略聯盟備忘錄，宣布雙方未來將積極協作，建立國際育才平台，共同培養國際金融人才，協助新壽開拓海外保險市場。為協助學子提早迎戰數位浪潮，魏寶生更規畫多堂保險AI實務課程，領頭赴校親自授課，並引入神通資訊科技公司運用AMD GPU所建置的強大算力與AI應用環境，期待雙方共同孕育產業界全方位人才，讓學生一畢業就能具有職場即戰力。

銘傳大學為亞洲第一所美國MSCHE認證大學，長期投入國際教育，設置國際學院，也是台灣境外學位生最多的私立大學，在目前擁有5個採全英文授課的學士學位學程中，國際生就占一半，國際生中又以越南籍學生居冠，盼未來合作儲備新壽在越南等東南亞國家設立保險代理人公司的人才。

新壽將於銘傳大學開設全英語授課「新光系列課程」，對象是國際學院越籍學生與台灣學生，由新壽高階主管們以英語授課分享，並搭配輪調實習、留才獎勵計畫，以多元化學習與互動交流，讓國內外學生深入了解壽險業的經營與發展，結合保險理論及實務課程，增進學生對保險商品設計及壽險業務運作之認識，職涯發展能與學用合一。新壽將跨足東南亞市場，尋求下一個業務成長契機。期望本次與銘傳大學產學合作，積極培育優秀且熟悉當地市場的亞洲金融專家，跟隨新壽國外市場業務擴展，攜手外籍、本國學生推動國際保險市場進展及創新業務發展。

同時，有鑑於人工智慧在各領域的蓬勃發展，AI人才需求大幅增加，新壽特別為銘傳大學規劃AI系列課程，並與深耕AI創新應用服務的神通資訊科技公司合作，由神通資科提供完善的AI實習環境，讓銘傳學生參與下一代AI應用軟體開發，並針對學校課題需求建立AI模型，進行專題式學習與技術研究，藉由實務需求建立AI模型，使學生深入了解AI底層邏輯及應用，培養學生專業技能，期望為台灣的AI人才教育向下扎根。