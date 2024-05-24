【時報記者張漢綺台北報導】散熱廠泰碩(3338)股東會通過每股配息2元，並完成董事改選，由信音(6126)全面掌握。

泰碩今天舉行股東會，信音於2023年8月10日入股泰碩，成為泰碩單一最大股東，今天股東會也全面改選，新任當選董事為信音企業代表人甘信男、信音企業代表人彭朋煌、信音企業代表人楊政綱、謝君山；獨立董事王聖舜、王惠民及陳麗美，由信音集團全面掌握，原董事長余清松家族則完全退出。

泰碩112年合併營收為38.11億元，年減16.56%，營業毛利為7.87億元，藉由調整產品組合及接單策略，合併毛利率上升至20.66%，營業淨利為2.66億元，稅後盈餘為2.43億元，年減9.04%，每股盈餘為2.78元；今天股東會通過配息2元。

泰碩今年第1季稅後盈餘為6771萬元，每股盈餘為0.77元，累計前4月合併營收為11.92億元，年增12.13%。

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