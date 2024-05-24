【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本政府24日表示，不包括鮮食的核心通膨，繼3月漲幅降為2.6%之後，4月再度降至2.2%。不過，還是略高於日本央行設定的目標值2%。另外，剔除新鮮食物以及能源燃料的核心中的核心CPI（消費者物價指數），在3月年增2.9%之後，4月也降到2.4%。
在3月終結負利率的日本央行曾表示，希望能把利率導向正常化，因此以上數據也是日本日後貨幣政策決議的重要參考資料之一。日本央行一再強調，要穩定且持續把物價增幅維持在2%，還有最好是藉由加薪來推動需求，進而使得物價上漲。
持續走貶的日圓兌一美元，在24日盤中匯價為157.06左右，市場臆測，日本央行可能提前在7月升息拉抬疲弱的日圓，以減輕生活成本大增的壓力，故日本10年期公債殖利率大升至1%，是2013年實施超寬鬆貨幣政策以來從沒看過的。
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